Как «расплылся» пресс Филиппа Киркорова

Портал Life рассказал, что певец Филипп Киркоров «полностью преобразился» около года назад - в частности, у него появился «стальной пресс». Однако поклонники обратили внимание, что в недавней рекламе, где артист снялся в тонкой кофте, заметно «пузико», отмечает портал.

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Life допустил, что речь может идти не о наборе веса, а о неудачном ракурсе из-за движения ткани. Правда станет известна только в том случае, если Киркоров опубликует фотографии своего пляжного отдыха.

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Осенью 2023 года Киркоров рассказал, что похудел со 118 до 91 килограмма. В интервью «Аргументам и фактам» он говорил, что сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Певец отмечал, что решился на это, так как «больше смотреть на себя в зеркало не мог».

Киркоров подчеркивал, что также занялся фитнесом. Он отмечал, что должен быть в форме, так как артистов «принимают по одежке и внешности, а провожают по песням».