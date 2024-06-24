Chance the Rapper выпустил сингл Stars Out

Хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper представил трек Stars Out. Для артиста, два года не выпускавшего новый материал, сингл стал третьим в 2024-м.

© Звук

В отличие от предыдущих песен Buried Alive и Together, свежая композиция звучит более расслабленно. В клипе на трек Chance the Rapper проводит время в большом богатом доме и автомобиле «Роллс-Ройс».

Stars Out войдет в предстоящий микстейп музыканта Star Line, вдохновленный его поездкой в Гану. Предыдущий микстейп рэпера Coloring Book увидел свет в 2016-м и получил премию «Грэмми» за «Лучший рэп-альбом».