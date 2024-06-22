Шейк показала свои любимые книги

Ирина Шейк выложила в микроблоге фотографию своих любимых книг из домашней библиотеки. Как оказалось, звезда подиума в своих просторных апартаментах в центре Нью-Йорка находит время для чтения русской литературы. Супермодель читает и перечитывает «Доктора Живаго» Бориса Леонидовича Пастернака и «Мастера и Маргариту» Михаила Афанасьевича Булгакова, сообщает издание thevoicemag.

Несмотря на то, что Шейк много лет живет за пределами России, она периодически приезжает на родину, а за границей скучает по русской кухне. Ирина показала меню ресторана, в котором предлагали борщ с черным хлебом, сырники с клубникой, котлету по-киевски с гарниром и пельмени со сметаной.

В мае американская компания сняла фильм о российской супермодели Ирине Шейк. Модель рассказала о начале карьеры, любимых обложках и сложностях модельного бизнеса. В ролике также используются фото из личного архива Ирины Шейк.