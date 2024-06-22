Лорак возвращается на большую сцену

Ани Лорак уже некоторое время выходит петь только в сборных концертах. И вот наконец у певицы запланирован полноценный сольный концерт в любимом ею Витебске. Почти все билеты уже раскуплены. Помимо поклонников из Беларуси на концерт приезжает ее фан-группа поддержки, сообщает портал prozvezd.

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«13 июля у Ани состоится большой сольный концерт в рамках «Славянского базара в Витебске». Это будет первый за долгое время ее сольный концерт. Ани, честно говоря, истосковалась без «сольников». В последнее время, как вы знаете, она выходила на сцену лишь изредка в сборных концертах. Но теперь пришло время вернуться и к большим выступлениям. Ани решила начать с Белоруссии», - рассказал журналистам источник.



Певица примет участие и в церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет 14 июля.

Помимо концерта в Витебске, певица планирует выступить сольно в Москве и Санкт-Петербурге.