A$AP Rocky назвал дату выхода своего нового альбома

Проект Don't Be Dumb станет первым полноформатником артиста с 2018 года.

© Go.zvuk.com

Музыкант раскрыл детали долгожданного лонгплея и анонсировал несколько треков из него на Парижской неделе моды, где дебютировал на подиуме с коллекцией своего бренда AWGE. Есть информация, что Don’t Be Dumb продюсировали такие звезды, как Tyler, The Creator, Фаррелл Уильямс, Metro Boomin, Madlib, Clams Casino, The Alchemist, Майк Дин и Swedish House Mafia.

Ранее стало известно, что A$AP Rocky сыграет в фильме Спайка Ли «Рай и ад».