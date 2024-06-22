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A$AP Rocky назвал дату выхода своего нового альбома

Проект Don't Be Dumb станет первым полноформатником артиста с 2018 года.

A$AP Rocky назвал дату выхода своего нового альбома
© Go.zvuk.com

Музыкант раскрыл детали долгожданного лонгплея и анонсировал несколько треков из него на Парижской неделе моды, где дебютировал на подиуме с коллекцией своего бренда AWGE. Есть информация, что Don’t Be Dumb продюсировали такие звезды, как Tyler, The Creator, Фаррелл Уильямс, Metro Boomin, Madlib, Clams Casino, The Alchemist, Майк Дин и Swedish House Mafia.

Ранее стало известно, что A$AP Rocky сыграет в фильме Спайка Ли «Рай и ад».

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