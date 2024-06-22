Фестиваль «Архстояние» анонсировал музыкальную программу

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» объявил имена артистов, которые выступят в рамках музыкальной программы мероприятия в этом году. Ивент будет проходить с 26 по 28 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.

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В 2024-м событие посвящено теме «Мы». На территории парка будут работать пять сцен: Главная от банка-партнера «Точка», Огненная, «Акустика у Ротонды», Mebius и площадка лейбла Levelda.

Среди музыкальных гостей на Главной сцене: инди-поп-группа Zoloto, электро-фолк-проект «Хадн дадн» и электропоп-коллектив «Наадя», приготовивший акустическую программу. Здесь же пройдет совместное выступление неоклассика Николы Мельникова и электронщика Biicla, а еще электронного проекта Asenssia, поп-меланхоликов passmurny, электро-фолк-команды Oligarkh и инди-звезды Mirèle.

На Огненной сцене среди костров состоится музыкальный перформанс режиссера Юрия Квятковского и его 11-летней дочери при участии приглашенного MC.

На сцене «Акустика у Ротонды» дадут концерт инди-поп-артистка элли на маковом поле, инди-фолк-певица Дарья Виардо, мультижанровый инди-проект «Бонд с кнопкой» и ироничная инди-поп-группа «внимание брусника!».

В пространстве Mebius можно будет увидеть театрально-музыкальное представление от коллектива «Залпом», послушать современную народную музыку от KASHA и этническую электронику от ЙОКО. Ночью пройдет вечеринка, на которой за диджейский пульт одновременно встанут артисты Low 808, Flaty, OL и Vtgnike.

Пространство «Архстояния» будет устроено как приключенческий квест, где каждая группа найдет свое место и сможет коммуницировать через искусство, архитектуру, музыку и театр. Хедлайнерами в этом году стали художники Николай Полисский и Андрей Сяйлев. В программе заявлены проекты, созданные в рамках резиденций заметными арт-институциями из Москвы, Самары, Норильска, Тюмени, Магнитогорска, Новосибирска, Твери и других городов. Также впервые на фестивале будут работать кэмпы — места встреч для сообществ, объединенных одним делом. Гости мероприятия тоже смогут стать их участниками, предложив свой арт-проект.

В августе в «Никола-Ленивце» пройдет фестиваль электронной музыки Signal. Недавно организаторы анонсировали третью волну исполнителей.