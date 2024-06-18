Американского певца Джастина Тимберлейка задержали в США за вождение в нетрезвом виде. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает ABC News со ссылкой на правоохранительные органы.

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Музыканта задержали в городе Хэмптон. В ближайшее время Тимберлейк предстанет перед судом.

На сайте одной из программ телеканала отмечается, что на этой и следующей неделе у певца запланированы четыре концерта в Нью-Йорке и Чикаго.

В конце мая в Санкт-Петербурге задержали российского актера Романа Жилкина, который известен по роли в сериале «Бандитский Петербург». Он устроил дебош в отделе полиции, где он вместе с товарищами планировал написать заявление о мошенничестве.

Похожая история произошла 19 марта в Новосибирске. Актер Никита Кологривый в состоянии алкогольного опьянения подрался с двумя работниками заведения. Также он приставал к одной из официанток. После ее отказа актер укусил девушку за ногу. Андрей Некрасов также рассказал, можно ли приравнять эти действия артиста к домогательствам и привлечь его к уголовной ответственности.