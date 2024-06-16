Боня в Дубае поругалась с Сашей Стоуном

Знаменитое шоу «Выжить в Дубае» стартует. Туда уже отправились Павел Воля и Ляйсан Утяшева, которые будут направлять 14 желающих выиграть 10 миллионов рублей. Противостоять звездной команде будут обычные участники. В первом выпуске телешоу игроков ждет знакомство друг с другом.

Как пишет СтарХит, конфликты между звездами начались буквально с первого момента. Поскандалили Саша Стоун и Виктория Боня. Саша сказал, что экс-звезда «ДОМа-2» его раздражает.

Виктория за словом в карман не полезла.

«Я думаю, что Саше «ДОМ-2» подошел бы. Он прямо идеальный герой для этого проекта. Я думаю, только бы ночью его не замочить, мачете не взять и горло бы ему не перерезать! Но я сдержалась!» - заявила она.



Впервые в «Выжить в Дубае» приедут пары: это Джиган и Оксана Самойлова, и Надя Сысоева и Саша Стоун. А также участвуют Виктория Боня, Торнике Квитатиани, Вячеслав Чепурченко.

Состав народной команды в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»:

Илья Жуков, 29 лет. Пожарный из Туапсе; Никита Плохотниченко, 20 лет. Строитель из ДНР; Остап Солдатов, 30 лет. Сап-инструктор из Москвы; Анастасия Перун, 38 лет. Врач скорой помощи из Владимирской области; Ольга Воронцева, 28 лет. Маркетолог из Астрахани; Андрей Зубенко, 33 года. Мастер погрузочно-разгрузочных работ из Тюмени; Александра Сухорукова, 29 лет. Домохозяйка из Новокузнецка.