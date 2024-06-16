Чернышева ежедневно видят на могиле жены

Петра Чернышева поклонники Анастасии Заворотнюк видят на Троекуровском кладбище практически каждый день. Иногда он приходит один, иногда – с пятилетней дочерью Милой.

Петр поправляет венки и цветы на могиле жены, и каждый раз приносит большой букет свежих цветов.

Как пишет «Комсомольская Правда», накануне знаменитый фигурист вновь пришел на Троекуровское кладбище. Он пробыл там почти час.

В социальных сетях поклонники активно обсуждают, как Чернышев сыграл решающую роль в том, чтобы помочь Заворотнюк пройти через такое сложное испытание. Они отмечают его преданность, верность и постоянное присутствие рядом с ней, несмотря на все невзгоды