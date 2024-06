Музыкант Джеймс Блейк выпустил мини-альбом

Британский артист Джеймс Блейк представил новую запись CMYK 002 — Let Her Know. Продюсер отметил, что эта пластинка не является продолжением EP 2010 года CMYK. Четырехтрековый мини-альбом вышел на собственном лейбле артиста.

Новый сингл Блейка Thrown Around не вошел в CMYK 002 — Let Her Know. При этом у музыканта готовится в этом месяце еще один крупный релиз. 28 июня выходит его новый альбом Bad Cameo. Пластинка была записана совместно с рэпером Lil Yachty.

Ранее Джеймс Блейк рассказал в своих соцсетях, что больше не сотрудничает с лейблами.