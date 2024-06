Умерла R&B-певица Анджела Бофилл

Ушла из жизни R&B-исполнительница Анджела Бофилл. Ей было 70 лет. С середины нулевых артистка испытывала проблемы со здоровьем. Смерть Анджелы подтвердили ее родственники и представители в одной из социальных сетей.

Артистка прославилась в конце семидесятых годов. Наиболее известные хиты: I Try, I’m on Your Side и This Time I’ll Be Sweeter.

Всего на счету исполнительницы 10 альбомов. Последний из них, Love in Slow Motion, вышел в 1996 году.

В 2023 году Бофилл была включена в Зал славы женщин — авторов песен.