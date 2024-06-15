Бузова ответила Баскову на критику ее наряда

Ольга Бузова приехала на премию «Муз-ТВ». Звезда была в образе императрицы Екатерины II. Ольга приехала в карете и устроила целое театральное представление с шутами, скоморохами и карликами.

Отыграв мини-представление, Бузова вышла на сцену в закрытом серебристом комбинезоне.

Николай Басков решил пошутить, и со сцены заявил, что впервые видит Ольгу Бузову одетой.

«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — заявил он.

«Да, хороших ведущих мало нынче осталось», — парировала певица.



Видимо, поющая телеведущая всерьез обиделась, потому что позднее записала видео, где обрушилась на Баскова, рассказывает teleprogramma.pro.

«И, кстати, в который раз убеждаюсь, даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — сказала она.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уже давно следовало ввести в России обязательный дресс-код для артистов на их выступлениях. По его словам, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.