СМИ: появились подробности о новой подруге Лепса

Григорий Лепс появился на премии МУЗ-ТВ в компании юной брюнетки. Когда у 61-летнего артиста спросили, не невесту ли он вывел в свет, то он ответил:

«Она еще не решила, но скорее всего — да!»



Журналисты выяснили, что спутницей Лепса была

Аврора Киба. Девушка родом из богатой семьи, у родителей красотки, как пишет СтарХит, недвижимость в Форте-деи-Марми, где у певца тоже есть дом.

В феврале этого года Авроре исполнилось 18 лет — день рождения девушка отметила в Дубае.

В последнее время страничка девушки в социальной сети заполнена фотографиями букетов. Некоторые – ростом с саму девушку. Недавно в ее профиле появилась фотография кольца, еще лежащего в коробке. Аврора снимок подписала: «Коротко, но ясно». Далее Киба показала, что уже надела кольцо на безымянный палец правой руки.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс.