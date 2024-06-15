Отец Киркорова стал жертвой мошенника

Бедрос Киркоров подал заявление в полицию на человека, отказывающегося возвращать ему большой долг.

Басенцян Санасар взял в долг у народного артиста РФ артиста 3,5 миллиона рублей под расписку, но так их и не отдал. Басенцян должен был вернуть деньги еще в октябре прошлого года, но скрылся.

Олег Кулагин, адвокат артиста, рассказал «Московскому Комсомольцу подробности этой истории.

Как оказалось, Киркоров-старший познакомился со своим должником через общих знакомых. Тот смог наладить с Бедросом дружеские отношения.

«А когда на определенном этапе сблизились, он попросил денег в долг. Это было еще 14 июня 2023 года. Сказал, что ему надо для бизнеса, на новый проект. Сомнений у Бедроса не было: новый знакомый ездил на машине уровня Porsche, внешне все выглядело благополучно: преуспевающий бизнесмен. А когда новый приятель получил сумму, дружба на этом прекратилась. Сейчас вообще неизвестно, куда пропал этот человек. Все телефоны отключены, номера он поменял, никаких счетов и карт на него не оформлено, имущества тоже», - сообщил адвокат.



Более того, подача заявление на мошенника в полицию тоже оказалась сопряжена с трудностями.

«Заявление зарегистрировано, причем сначала нам отказали в возбуждении уголовного дела, потом я обжаловал это постановление в прокуратуре, которая его отменила как полностью необоснованное. В настоящий момент заявление находится на дополнительной проверке», - пояснил Кулагин.



Адвокат считает, что бизнесмен и не планировал отдавать задолженность. По словам Кулагина, в действиях Басенцяна есть все признаки спланированного мошенничества.