Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым

Филипп Киркоров посетил спектакль с участием Анастасии Стоцкой. Поп-король российской эстрады внимательно следил за происходящим на сцене, восхищался работой Насти и осыпал ее комплиментами. Публика стала обсуждать в социальных сетях, что Киркоров планирует вернуть Анастасию на эстраду.

О своих отношениях с Киркоровым Стоцкая рассказала корреспондентам «Московского Комсомольца».

«Филипп – мой учитель и гуру. Когда он говорит мне комплименты, это всегда очень приятно. Филипп для меня – такой человек… Он, как родственник. Когда я его вижу, тепло в душе разливается. Мы столько лет с ним дружим - больше двадцати лет. Столько всего было у нас, мы столько работали вместе: и гастроли, и спектакли. Он действительно для меня как родственник. Как брат!», - сообщила Анастасия.



Вернуться к амплуа певицы звезда не планирует. Она теперь видит себя на театральной сцене

«Мне хорошо в театре, это моя стихия. Поэтому песен не будет. Я не скучаю без них. Не считаю себя супер-певицей. Я – все-таки актриса, которая поет. Это мне ближе. Я попробовала себя в качестве певицы, поняла, что не моя история. У нас много прекрасных певиц, которые поют лучше, чем я. Считаю, что надо делать то, что у тебя получается лучше всего», объяснила Стоцкая.



Анастасия Стоцкая продолжает творческую деятельность.

Она задействована в спектаклях «В джазе только девушки», «Кабаре», «Ничего не бойся, я с тобой», «Леди на день», «Карамазовы» и «Графиня де Ла Фер».

В скором времени также выйдет сериал «Пузаны» со Стоцкой.

В 2024 году артистка приняла участие в пятом сезоне шоу «Маска». Она покинула проект в 11-м выпуске. Стоцкая выступала в костюме Матрешки.