Седокову экстренно прооперировали

Анна Седокова должна была принимать участие в звездной премии «МУЗ ТВ». Певица готовилась и новое платье, в котором она планировала блистать на мероприятии, ждало своего часа.

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«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию «Муз ТВ» подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но к сожалению у жизни свои правила», - написала Анна в микроблоге.



Но произошло непредвиденное. Седокова не уточняет, с каким именно диагнозом ее доставили в больницу и срочно прооперировали, сообщает Экспресс Газета.

«Срочная операция и вот я уже никуда и не иду», — сообщила она.



В последнее время знаменитость плотно занялась своим здоровьем. В июле 2023 года Анна Седокова призналась, что отказалась от алкоголя и вредной еды. Она назвала этот период «месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей». Также певица активно занимается спортом.