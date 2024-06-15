Басков унизил Киркорова на премии МУЗ-ТВ

На премии МУЗ-ТВ в Москве публику развлекали певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, обмениваясь острыми шуточками. В ходе дружеской перепалки Киркоров назвал Баскова своим «заклятым другом», что вызвало улыбку у присутствующих.

«А что тебя объявлять, у тебя уже есть тарелка дома. А я все суповой набор собираю <...> Я ведущий, но дорого поющий <...> А ты ведомый», — пошутил Басков, слова передает портал Super.ru.



Киркоров, в свою очередь, назвал артиста «заклятым другом».

Певица Алсу, присутствовавшая на премии, не смогла скрыть своего восторга от дуэта Киркорова и Баскова. Она заявила, что «обожает эту парочку». Киркоров, не упустив возможности добавить иронии, ответил: «Да, я тоже обожаю нашу парочку — Абрам и Сарочка».

Музыкальная премия МУЗ-ТВ, возобновившаяся после трехлетнего перерыва, прошла 14 июня 2024 года и собрала множество звезд и зрителей. Участники события с энтузиазмом показали свои яркие и стильные наряды. Киркоров открыл красную дорожку в образе ковбоя.