Умер российский режиссер Игорь Меркулов

Театральный режиссер и актер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается во "ВКонтакте" на официальной странице Железногорского театра оперетты.

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"С прискорбием сообщаем, что <...> 14 июня скоропостижно ушел из жизни талантливый театральный режиссер Игорь Меркулов", - говорится в сообщении.



В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста.

Игорь Меркулов родился 21 июня 1962 года. Он окончил ГИТИС, сыграл в фильмах "Ты - мне, я - тебе", "Следствие ведут знатоки". Меркулов поставил множество спектаклей в Железногорском театре оперетты, среди его работ -"Алые паруса", "Дубровский", "Так не бывает", Униженные и оскорбленные", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Доротея, или Вечер чудесных обманов", "Жених с доставкой на дом", "Кто ночью лишний?".