Самый редкий альбом в мире Once Upon a Time in Shaolin от Wu-Tang Clan стал NFT

Седьмой студийный альбом хип-хоп-группы Wu-Tang Clan «Once Upon a Time in Shaolin», который существует в единственном во всем мире экземпляре, стал NFT (уникальный токен). Теперь лонгплей стоимостью около 4 миллионов долларов можно купить всего за один доллар. Криптовалюта для этого не нужна.

© Звук

Сейчас альбомом частично владеет компания PleasrDAO, коллекционирующая NFT. Свои права фирма решила продать, сообщает Pitchfork.

Купив NFT, пользователь получит доступ к прослушиванию Once Upon a Time in Shaolin. У лонгплея новая обложка, созданная Хасаном Рахимом.

«Массовое тиражирование фундаментально изменило наш взгляд на записанное музыкальное произведение, в то время как цифровая универсальность и исчезающая телесность разорвали нашу эмоциональную связь с музыкальным произведением как с предметом искусства и глубоко личным сокровищем», — отметили продюсеры пластинки RZA и Cilvaringz.



Представитель PleasrDAO Мэтт Матков также заявил, что продажа альбома — это «переосмысление представлений о собственности на музыку и сотрудничестве со слушателями в эпоху цифровых технологий».

Wu-Tang Clan создали уникальную копию пластинки в 2014 году. Они поместили диск в серебряную коробку с драгоценными камнями, добавив аннотации в кожаном переплете и сургучную печать с логотипом коллектива. С тех пор альбом хранился в сейфе отеля Royal Mansour Hotel в Марракеше, Марокко. В «цифре» он не распространялся.

В 2015-м пластинку выставили на аукцион: тогда ее приобрел глава фарм-компании Мартин Шкрели за 2 миллиона долларов. В 2017-м его арестовали за финансовое мошенничество и конфисковали активы, включая Once Upon a Time in Shaolin. Власти США продали диск PleasrDAO за 4 миллиона долларов, чтобы покрыть долг Шкрели перед государством.

Ранее сообщалось, что Once Upon a Time in Shaolin впервые исполнят на публике в Музее старого и нового искусства (Mona) в Тасмании, Австралия.