Самый редкий альбом в мире Once Upon a Time in Shaolin от Wu-Tang Clan стал NFT
Седьмой студийный альбом хип-хоп-группы Wu-Tang Clan «Once Upon a Time in Shaolin», который существует в единственном во всем мире экземпляре, стал NFT (уникальный токен). Теперь лонгплей стоимостью около 4 миллионов долларов можно купить всего за один доллар. Криптовалюта для этого не нужна.
Сейчас альбомом частично владеет компания PleasrDAO, коллекционирующая NFT. Свои права фирма решила продать, сообщает Pitchfork.
Купив NFT, пользователь получит доступ к прослушиванию Once Upon a Time in Shaolin. У лонгплея новая обложка, созданная Хасаном Рахимом.
«Массовое тиражирование фундаментально изменило наш взгляд на записанное музыкальное произведение, в то время как цифровая универсальность и исчезающая телесность разорвали нашу эмоциональную связь с музыкальным произведением как с предметом искусства и глубоко личным сокровищем», — отметили продюсеры пластинки RZA и Cilvaringz.
Представитель PleasrDAO Мэтт Матков также заявил, что продажа альбома — это «переосмысление представлений о собственности на музыку и сотрудничестве со слушателями в эпоху цифровых технологий».
Wu-Tang Clan создали уникальную копию пластинки в 2014 году. Они поместили диск в серебряную коробку с драгоценными камнями, добавив аннотации в кожаном переплете и сургучную печать с логотипом коллектива. С тех пор альбом хранился в сейфе отеля Royal Mansour Hotel в Марракеше, Марокко. В «цифре» он не распространялся.
В 2015-м пластинку выставили на аукцион: тогда ее приобрел глава фарм-компании Мартин Шкрели за 2 миллиона долларов. В 2017-м его арестовали за финансовое мошенничество и конфисковали активы, включая Once Upon a Time in Shaolin. Власти США продали диск PleasrDAO за 4 миллиона долларов, чтобы покрыть долг Шкрели перед государством.
Ранее сообщалось, что Once Upon a Time in Shaolin впервые исполнят на публике в Музее старого и нового искусства (Mona) в Тасмании, Австралия.