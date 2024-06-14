Продюсер раскрыл секрет успеха Бузовой

Секрет успеха телеведущей Ольги Бузовой в ее целеустремленности и трудолюбии, рассказал в беседе с Пятым каналом продюсер Леонид Дзюник. По его словам, именно эти качества помогли ей добиться высот в карьере.

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Ставят такое клеймо, называют человека «дураком». Ты посмотри сначала, чего она добилась, — поделился Дзюник.



Продюсер отметил, что, если бы Бузова действительно была не очень умным человеком, она не смогла бы достигнуть таких успехов. Несмотря на то, что она не обладает вокальными данными и выдающимся талантом, Бузова умеет работать с публикой благодаря своей непосредственности.

Вот ее пригласили сыграть в спектакле — она пошла и худо-бедно, но сделала, — добавил эксперт.



Ранее телеведущий Дмитрий Дибров посмеялся над слухами о глупости своей соведущей Ольги Бузовой. По его словам, некоторые друзья-интеллектуалы иронизируют над проектом, аргументируя это тем, что певица — «дура». Дибров отметил, что многие из критиков не представляют, как можно набрать 25 млн лояльных подписчиков в соцсетях и зарабатывать на этом деньги.

До этого Ольга Бузова призналась, что у нее практически не было детства. Артистка отметила, что с раннего возраста «занималась всем, чем только можно».