У Бари Алибасова выявили дизартрию

Врачи диагностировали у продюсера Бари Алибасова дизартрию - нарушение речи на фоне перенесенного инсульта. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В феврале этого года Алибасов был госпитализирован. В СМИ появилась информация о перенесенном им инсульте. Сообщалось, что основатель группы «На-На» не может вспомнить, где он находится и только многократное повторение одной и той же информации помогало донести до него положение дел.

В марте Алибасов был выписан из больницы, а недавно начал жаловаться на сильнейшие головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижениями, пояснил источник Telegram-канала.

Врачи диагностировали у Алибасова дизартрию. При этом сын продюсера отметил, что тот регулярно обследуется, много отдыхает и старается проводить больше времени с 5-летней внучкой.