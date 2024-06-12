Сын рэпера Тимати показал свой Rolls-Royce

Звездный стилист Алеко Надирян опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое видео с сыном рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой.

4-летний Ратмир был запечатлен в детском электромобиле Rolls-Royce темно-коричневого цвета с бежевым салоном, который выполнен из экокожи. В ролике сын Тимати показал, как заводится его машина и включается музыка. Стоимость такого автомобиля в интернет-магазинах около 29500 рублей.

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Анастасия Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына Ратмира. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Девушка рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.

У рэпера Тимати также есть дочь Алиса, которая родилась в 2014 году в отношениях рэпера и модели Алены Шишковой. Недавно 10-летняя наследница музыканта призналась, что хотела бы пожить в Америке хотя бы пять лет. Она планирует стать актрисой.

Ранее Собчак обсудила с подписчиками рисунок сына Тимати, где он изобразил мать.