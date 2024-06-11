Группа Talking Heads анонсировала переиздание популярного альбома

Культовая рок- и нью-вейв-команда Talking Heads перевыпустит свой классический концертный альбом Stop Making Sense к его 40-летнему юбилею.

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Делюкс-издание лонгплея выйдет на двух пластинках из черного и кристально-белого винила, двух CD и Blu-ray, сообщает NME. Кроме того, в наборе будет двухстраничный буклет с обращениями от всех четырех участников Talking Heads и фотографиями коллектива.

Версия на CD и Blu-ray включит 28-страничный буклет из прошлогоднего издания, а также микс концерта в формате Dolby Atmos.

Альбом Stop Making Sense выходил как саундтрек к одноименному фильму, который снимался в течение четырех дней в голливудском театре Pantages в декабре 1983-го. Режиссером картины 1984 года стал Джонатан Демме («Молчание ягнят» (1991)).

Ранее увидел свет трибьют-релиз Talking Heads, приуроченный к годовщине ленты.