Продюсер объяснил, почему Элджей не выступает в России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что рэпер Элджей (Алексей Узенюк — настоящее имя) не может выступать в России с нынешним репертуаром.

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Рудченко считает рискованным творчество Элджея. По его мнению, артист должен полностью изменить свой образ и репертуар, чтобы проводить концерты в России.

«По сути, стать другим Элджеем, нужно создавать новый проект. И неизвестно, воспримут его фанаты или нет», — отметил продюсер.



Как рассказал Рудченко, Элджей «очень хорошо зашел» молодежи из-за запретных тем. По мнению музыкального критика, сейчас такое творчество не будет принято в связи с нынешними обстоятельствами.

«Сейчас на подобные заявления очень остро реагируют общественники. И, возможно, наблюдая за скандалом, произошедшим с его бывшей супругой, он решил взять тайм-аут», — отметил музыкальный критик.



20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка бывшей жены Элджея, блогерши Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.