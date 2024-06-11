Артист SLAVA MARLOW выпустил новый клип

Музыкант и продюсер SLAVA MARLOW представил видео на песню «я не могу тебя найти», ставшую частью саундтрека к фильму «Майор Гром: Игра» (2024).

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В ролике Слава ездит по ночному Токио, искаженному множеством стильных спецэффектов. Видео дополнено японскими субтитрами. В последней части клипа демонстрируются кадры из культового аниме «Евангелион» (1995−1996). Режиссером работы выступил Михаил Пашкульский.

Ранее артист вошел в лайн-ап фестиваля «Планета К-30» в Санкт-Петербурге.