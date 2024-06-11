Певица Люся Чеботина рассказала, что помогает начинающей рок-группе

Поп-артистка Люся Чеботина призналась, что помогает малоизвестному рок-коллективу. Звезда надеется, что в ближайшее время он станет популярным.

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На сессии субхолдинга ГПМ Радио на Петербургском международном экономическом форуме Чеботина рассказала, что сама отсматривает начинающих исполнителей, выкладывающих в сеть каверы, а также присылающих ей треки на почту.

«Качество русской музыки действительно улучшается, появляются свои новые герои, новые лица», — добавила девушка.



Кроме того, Люся заявила, что сама написала все свои песни и вложила в их продвижение свои деньги.

Ранее певица сказала, что уйдет со сцены, если власти примут закон о дресс-коде для артистов.