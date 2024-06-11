Суд отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы

Тверской районный суд Москвы рассмотрел иск вдовы народного артиста РФ Александра Градского Марины Градской (Коташенко) к его детям Марии и Данииле о разделе имущества. Как сообщает РЕН ТВ, он отказал наследникам композитора в аресте имущества женщины.

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Отмечается, что суд при этом отказал Коташенко в привлечении к участию в деле органов опеки. Градская также настояла на закрытом судебном процессе, без участия сотрудников СМИ.

Адвокат детей Градского Шот Горгадзе заявил, что вдова музыканта не позволяет установить памятник супругу на кладбище.

«Могила находится в плачевном состоянии, почему она не дает согласия, мне не понятно. Общественность тоже не понимает, поклонники удивляются состоянию могилы», — заявил он.



Напомним, что Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. С Коташенко он жил с 2003 года, однако официально пара зарегистрировала отношения лишь за месяц до смерти композитора.