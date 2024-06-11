Куда пропала осудившая спецоперацию Лия Ахеджакова

Актриса Яна Поплавская заявила, что народная артистка РФ Лия Ахеджакова пропала из публичного пространства, так как «сама выкопала себе яму» и разозлила своего зрителя. Об этом Поплавская рассказала «Абзацу».

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По мнению Поплавской, Ахеджакова «чувствовала себя неприкасаемой», но затем поняла, что людей возмущает ее позиция. Поплавская отметила, что некоторые начали называть Ахеджакову «антинародной актрисой».

«Она сама себе выкопала яму. Возможно, испугалась наговорить чего-то лишнего после проверки [на дискредитацию ВС РФ], поэтому решила залечь на дно. Это как раз тот роток, на который накинули платок», - заявила Поплавская.



Она добавила, что люди не меняются, а мудрость иногда не приходит с возрастом. По мнению Поплавской, у зрителей остался «мерзкий и гадкий» осадок от заявлений и действий 85-летней Ахеджаковой.

«Лия Ахеджакова сделала потрясающую карьеру, исполнила много ярких ролей, но совершила непоправимую ошибку, похожую на сумасшествие, – нельзя отворачиваться от своего зрителя», - заключила Поплавская.



Ахеджакова неоднократно публично критиковала российские власти и выступала в поддержку Украины. В феврале 2023 года «Современник» снял с репертуара последний спектакль с Ахеджаковой. По словам актрисы, в театре ей объяснили, что были вынуждены это сделать, так как их «завалили гневными письмами». Позже появилась информация, что Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию.

Коллеги перестали здороваться и общаться с критикующей Россию и СВО Лией Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывал признать Ахеджакову иноагентом и просил Генпрокуратуру возбудить против нее уголовные дела по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и возбуждении ненависти или вражды.