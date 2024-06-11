Элитные «ласты» Киркорова выставили на показ

Певец Олег Майами рассказал, что его коллега Филипп Киркоров возит с собой четыре чемодана одежды, а его обувь стоит от 80 до 300 тысяч рублей. Видеозапись с демонстрацией гардероба поп-короля опубликовал Telegram-канал «Звездач».

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По словам артиста, он привез с собой три пары обуви, а Филипп Киркоров в несколько раз больше.

«Что-то выходит только, а это уже у Филиппа. Я даже не успел их увидеть, а он уже купил», - заметил Олег Майами, демонстрируя на камеру туфли серебристого цвета, которые он назвал «ластами».



Также певец обратил внимание на то, что Киркоров очень трепетно относится к своим вещам и устроил скандал из-за махрового халата, который ему не вернули.

Ранее стилист Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов рассказал, что артист не экономит на одежде, закупая модные коллекции и тратя на вещи до 1,5 миллионов евро в год. У певца более 5500 пар обуви, а вещей уже перевалило за 900 тысяч, пояснил он.

По словам стилиста, в период самоизоляции из-за коронавируса Филипп Киркоров несколько дней посвятил разбору гардероба и решил выставить на продажу около 300 тысяч единиц одежды и около 2500-3000 пар обуви, чтобы на вырученные деньги приобрести новые предметы гардероба.