Резко похудевший Валдис Пельш впервые за долгое время появился на публике
Известный телеведущий Валдис Пельш посетил светское мероприятие, посвященное премьере новой российской киноленты. Об этом пишет Леди Mail.ru.
Артист посетил премьеру в Москве в компании своей жены Светланы. Многие журналисты обратили внимание на то, что знаменитость сильно сбросил вес, поскольку шоумен выглядит сильно моложе, чем раньше. Стоит отметить, что в 2019 году Валдис перенес операцию на сердце, после которой долго восстанавливался.
Для появления на публике Пельш выбрал клетчатый пиджак и синие джинсы.
Валдис Пельш заявил, что в Латвии изменилось отношение к россиянам
Ранее мы писали, что кинокомпания Валдиса Пельша закрыла год с убытками на 19,5 млн рублей. Примечательно, что шоумен не опустил руки и продолжил снимать картины. Так, недавно он представил свой фильм о космонавте Юрии Гагарине.
Также Валдис Пельш признался, что стал очень редко ездить на родину в Латвию