Резко похудевший Валдис Пельш впервые за долгое время появился на публике

Известный телеведущий Валдис Пельш посетил светское мероприятие, посвященное премьере новой российской киноленты. Об этом пишет Леди Mail.ru.

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Артист посетил премьеру в Москве в компании своей жены Светланы. Многие журналисты обратили внимание на то, что знаменитость сильно сбросил вес, поскольку шоумен выглядит сильно моложе, чем раньше. Стоит отметить, что в 2019 году Валдис перенес операцию на сердце, после которой долго восстанавливался.

Для появления на публике Пельш выбрал клетчатый пиджак и синие джинсы.

Валдис Пельш заявил, что в Латвии изменилось отношение к россиянам

Ранее мы писали, что кинокомпания Валдиса Пельша закрыла год с убытками на 19,5 млн рублей. Примечательно, что шоумен не опустил руки и продолжил снимать картины. Так, недавно он представил свой фильм о космонавте Юрии Гагарине.

Также Валдис Пельш признался, что стал очень редко ездить на родину в Латвию