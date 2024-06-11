Серж Танкян рассказал, что System of a Down нужно для записи нового альбома

Последний альбом альт-метал-музыкантов, Hypnotize, увидел свет в 2005 году.

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«Эгалитарный (с равными правами — прим. ред.) подход ко всему внутри группы. Большее равенство с точки зрения поиска музыки, разделения всего, включая выпуск, с точки зрения идей и обмена видением», — поделился Серж в подкасте The Jesea Lee Show в рамках продвижения своих мемуаров Down With The System.



Артист добавил, что System of a Down в шутку называют это манифестом.

Ранее Танкян рассказал, что команда искала вокалиста ему на замену.