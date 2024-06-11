Трояновой* из-за слов про русских заинтересовался СК

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет (СК) России с просьбой проверить заявления актрисы Яны Трояновой* (признана иноагентом в РФ) о призывах «убивать русских». Об этом депутат сообщила в своем Telegram-канале.

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В недавнем интервью Троянова* заявила, что россияне «сегодня заслуживают, когда им кричат в лицо, что русских надо убивать, даже детей, или, как украинцы говорят, хороший русский - мертвый русский». Кузнецова, в прошлом детский омбудсмен РФ, заявила, что обращается в СК с просьбой проверить публичные высказывания актрисы в отношении российских детей.

«Как это страшно слышать особенно от женщины», - написала вице-спикер Думы (орфография и пунктуация автора сохранены).



Минюст РФ внес Троянову* в список иноагентов осенью 2023 года. В министерстве заявили, что она, среди прочего, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступала против СВО.

* признана иноагентом в России.