«Дима, ты дебил?»: Кучера раскритиковал Назарова за высказывания о России

Актер Оскар Кучера раскритиковал звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова за негативные высказывания о России из-за границы. В интервью YouTube-каналу Metametrica актер сериала «Улицы разбитых фонарей» назвал Назарова «усатым тараканом». По словам Кучеры, он не понимает, что «несет» народный артист РФ.

А этот таракан усатый Назаров? «Дима, ты дебил?» — единственное, что хочется сказать. Что ты несешь? — задался вопросами Кучера.



Дмитрий Назаров после начала спецоперации на Украине завел личный YouTube-канал, где стал публиковать антироссийские стихи и прозу. Около полугода деятельность артиста в соцсетях оставалась незамеченной, он продолжал играть в Москве в спектаклях, сниматься в кино и рекламе, озвучивать мультфильмы.

Проживающий во Франции Дмитрий Назаров заявил о намерении вернуться в Россию

Однако вскоре его отстранили от работы. Как раз тогда мужчина с женой находились во Франции. Там они позднее и обосновались, продолжая выступать с антироссийскими высказываниями.

В марте Назаров сочинил стихотворение о теракте в «Крокус Сити Холле». Артист не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, также он решил не предлагать помощь пострадавшим. Стихотворением он отреагировал на обсуждение депутатами Государственной думы введения смертной казни.