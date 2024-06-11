Друг Заворотнюк раскрыл, как она выглядела после ухода из жизни

Проститься с Анастасией Заворотнюк пришла вся страна. В день, когда девушки не стало, огромное количество людей искренне плакали, не желая мириться с тем, что самой любимой «няни» страны больше нет. Артистка подарила радость огромному количеству людей, за что общественность будет всегда благодарить Заворотнюк.

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Тем, кому удалось подойти к Насте в день прощаний, также заметили, что выглядела она очень худенькой и уставшей. Неудивительно, ведь девушка долгое время боролась с серьезной болезнью.

Друг семьи Денис Матросов тоже был в день прощаний на месте захоронения. Ведущие шоу «Звезды сошлись» поинтересовались у него, была ли Настя другой в тот день? Но мужчина не стал уделять внимание внешности. Он вообще предпочел не говорить об этом и очень деликатно выразился об этом, переводя тему на душевные качества как Насти, так и Петра.

«Любая болезнь меняет человека, но рядом с Петей и рядом со своими близкими она продолжала быть королевой. То, как ее любил Петя… Петя — удивительный человек», — заявил артист.



Правильно ли он сделал, утаив правду? Пожалуй, да. Это позволит публике запомнить Настю вечно молодой, красивой и счастливой.