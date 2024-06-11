Однокурсник Заворотнюк раскрыл правду про отношения актрисы с супругом

Анастасия была замужем за фигуристом Петром Чернышевым.

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В ночь на 30 мая 2024 года от онкологического заболевания скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Звезде популярного ситкома «Моя прекрасная няня» было всего 53 года. Известно, что артистка с 2008 года была замужем за фигуристом Петром Чернышевым. Супруги вместе воспитывали общую дочку Милу.

О болезни Анастасии Заворотнюк общественность узнала в 2019 году. С тех пор актриса перестала появляться на публике и посещать светские мероприятия. Артистка отчаянно боролась со своим страшным недугом. Ее муж Петр Чернышев всегда находился рядом. Фигурист пытался хоть как-то помочь любимой жене. Про трепетные отношения между супругами недавно рассказал бывший однокурсник актрисы Денис Матросов. В эфире телепередачи «Звезды сошлись!» экс-учащийся Школы-студии МХАТ заявил, что Анастасия Заворотнюк сильно изменилась после болезни. Однако неизменной оставалась ее особенная связь с мужем.