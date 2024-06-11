Пугачева рассказала, что избавилась от ребенка

Пугачева рассказала про то, что избавилась от ребенка: «Я уже на большом сроке сделала»
Алла Пугачева — довольно интересная и многогранная фигура в российской поп-музыке. Ее жизнь всегда находилась под пристальным вниманием общественности, и один из аспектов, который вызвал много дискуссий, — это ее личные отношения, в частности брак с Евгением Болдиным с 1985 по 1993 год.
В это время Евгений Болдин, продюсер и музыкальный менеджер, играл значительную роль в карьере Пугачевой. Их профессиональная и личная жизнь тесно переплетались, что приносило как возможности, так и проблемы. Вместе они работали над многочисленными проектами, которые привели певицу к новой популярности и признанию.
Но, как это часто бывает в публичных отношениях, за кулисами не все было гладко. Одним из самых драматичных моментов в их совместной жизни стал момент, когда Примадонна приняла непростое решение. Этот выбор вызвал вихрь эмоций и добавил напряженности в их отношения.
«Говорил, не стоит оставлять ребенка, мало ли что, мы столько лекарств пили. Я потом поняла, что ему просто ребенок не нужен был. Я уже на большом сроке сделала и это было ужасно«, — поделилась певица в одном интервью.