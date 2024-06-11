Элджея проверят на пропаганду наркотиков

Новосибирская полиция организовала проверку творчества рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) после обращения представителей общественной организации, считающих, что музыкант пропагандирует употребление наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

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Ответ УМВД России о начале проверки предоставил изданию представитель «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» Иван Квасницкий.

Возмущение общественников вызвало планирующееся выступление рэпера Элджея на музыкальном фестивале «Черника Music Fest», который пройдет 15 - 16 июня в Новосибирске. По их мнению, музыкант пропагандирует употребление запрещенных веществ и его творчество увидят и услышат дети.

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По словам Квасницкого, общественники специально изучили свежее творчество музыканта и пришли к выводу, что смысл и тексты его песен не претерпели положительных изменений.

«В обращении по факту организации проведения концерта на площадке «Парк арена» исполнителем под псевдонимом Элджей усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров)», - говорится в ответе МВД.



В ведомстве пообещали дополнительно уведомить о результатах проведенной проверки и принятом решении.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал Алексея Узенюка виновным по административной статье о пропаганде наркотиков и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Инициатором проверки стала Лига безопасного интернета. Организация обратилась в полицию с запросом изучить творчество рэпера «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов». При этом в каком именно — не уточнялось.