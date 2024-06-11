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Могла получить травму: Бузова вывалилась из автомобиля перед публикой

Поющая телеведущая Ольга Бузова потеряла равновесие и вывалилась из автомобиля прямо перед поклонниками. Как сообщает издание «7Дней.ru», конфуз со звездой произошел во время ее поездки на Дальний Восток ради встречи со студентами.

Бузова выпала из автомобиля перед публикой
© Passion.ru

Артистка подъехала на машине к Амурскому госуниверситету. У входа уже собрались молодые люди, которые с нетерпением ждали встречи с Ольгой. Когда дверь авто открылась, то показалась певица. Но она потеряла равновесие и вывалилась из машины. К счастью, ее поддержали помощники.

В соцсетях появилось видео с инцидентом, на котором видно, что Бузова могла легко получить травмы, если бы не помощь людей. Во время падения фанаты вскрикнули и испугались за звезду.

После скандала в Уфе Бузова появилась на публике в скромном наряде

Несмотря на конфуз, Бузова уверенной походкой направилась в учебный корпус. Уже после того, как она зашла, окружающие посмеялись над неловкой ситуацией.

Ранее мы писали о том, как телеведущий Дмитрий Дибров высказался об Ольге Бузовой. Знаменитость признался, что друзья смеются над ним из-за шоу со скандальной артисткой.

Также стали известны подробности инцидента с участием Бузовой на концерте в Уфе. Напомним, что поющая теледива вышла на публику в кожаном боди и сапогах, напоминающих чулки. А среди зрителей находились несовершеннолетние, которые пришли отпраздновать День защиты детей. Многим показалось, что звезда переборщила с откровенностью, и она принесла извинения.

Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров
Ольга Бузова
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