Бузова выпала из автомобиля перед публикой

Поющая телеведущая Ольга Бузова потеряла равновесие и вывалилась из автомобиля прямо перед поклонниками. Как сообщает издание «7Дней.ru», конфуз со звездой произошел во время ее поездки на Дальний Восток ради встречи со студентами.

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Артистка подъехала на машине к Амурскому госуниверситету. У входа уже собрались молодые люди, которые с нетерпением ждали встречи с Ольгой. Когда дверь авто открылась, то показалась певица. Но она потеряла равновесие и вывалилась из машины. К счастью, ее поддержали помощники.

В соцсетях появилось видео с инцидентом, на котором видно, что Бузова могла легко получить травмы, если бы не помощь людей. Во время падения фанаты вскрикнули и испугались за звезду.

После скандала в Уфе Бузова появилась на публике в скромном наряде

Несмотря на конфуз, Бузова уверенной походкой направилась в учебный корпус. Уже после того, как она зашла, окружающие посмеялись над неловкой ситуацией.

Ранее мы писали о том, как телеведущий Дмитрий Дибров высказался об Ольге Бузовой. Знаменитость признался, что друзья смеются над ним из-за шоу со скандальной артисткой.

Также стали известны подробности инцидента с участием Бузовой на концерте в Уфе. Напомним, что поющая теледива вышла на публику в кожаном боди и сапогах, напоминающих чулки. А среди зрителей находились несовершеннолетние, которые пришли отпраздновать День защиты детей. Многим показалось, что звезда переборщила с откровенностью, и она принесла извинения.