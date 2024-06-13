«Не позорься»: Бывший муж подставил Полину Гагарину

Певица Полина Гагарина побывала на шоу «Контакты», где участники могут использовать контакты из своей телефонной книги для помощи в ответах на вопросы. Артистка попала в неудобную ситуацию.

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Согласно правилам передачи, Гагарина решила созвониться со своим бывшим мужем Дмитрием Исхаковым, чтобы решить математическую задачу. Она была убеждена, что ее экс-супруг знает ответ, но фотограф признался, что не может ей помочь.

— Ну подумай, не позорься, — надавила певица.

Экс-супруг ответил, что готов опозориться ради телепередачи.

В ходе шоу Гагарина удивилась наличию номера телефоном коллег, с которыми, по ее словам, она не знакома лично, например, Никиты Джигурды. Певица предположила, что эти контакты принадлежат ее бывшему молодому человеку, барабанщику Борису Ионову.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о предстоящем концерте российской певицы Полины Гагариной в «Лужниках». Он также раскрыл сумму гонорара певицы за выступления.

10 июня Гагарина в рамках пресс-конференции сообщила, что у ее сына Андрея появилась девушка. Ею стала победительница «Голоса» Виктория Соломахина. Певица отметила, что уже начала общаться с избранницей сына как свекровь.

Недавно Полина Гагарина также рассказала, что после окончания музыкальной школы Андрей начал работать на телевидении. Исполнительница отметила, что сейчас ее ребенка интересует только музыка. При этом сын знаменитости не прибегает к помощи звездной мамы в продвижении по карьерной лестнице.