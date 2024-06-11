Кушанашвили проговорился о доходах Нагиева

Кушанашвили рассказал, как проживающий в Дубае Нагиев зарабатывает

Он призвал почитателей актёра не беспокоится о его жизни.

Известный журналист Отар Кушанашвили в шоу «Сила Воли» на YouTube рассказал о многомиллионных доходах актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева, отдыхающего в Дубае.

«Чтоб не было войны», — вернувшийся в РФ Нагиев озвучил свою политическую позицию в День Победы

Кушанашвили отметил, что беспокоиться о звезде не нужно. Нагиев в Дубае набирает группы и учит актёрскому мастерству.

«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства, как вживаться в нынешнюю обстановку», - ответил он на вопрос Павла Воли.



При этом каждая группа, о количестве людей журналист не сказал, приносит Дмитрию Нагиеву доход в четыре тысячи евро.

Мастер-классы Нагиева пользуются бешенной популярностью среди бизнесменов. Актёр учит их, как вести себя перед камерой, как снять волнение перед выступлением, и даже как перед деловой сделкой настроить себя так, чтобы партнёры не видели эмоции.

«Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов и живёт хорошо», - добавил Отар Кушанашвили.



Нагиев, по словам журналиста, по-прежнему остаётся профессионалом в своём деле.

Хотя Дмитрий Нагиев заявлял, что взял творческую паузу, в марте он был в Сочи, где проходили съёмки нового проекта. Он также снимается в комедии «Новый год в Берёзовке», премьера которого запланирована на конец этого года.