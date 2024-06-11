У 58-летнего Валерия Меладзе родился внук

Российский певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе впервые стал дедом. Дочь артиста от первого брака Софья родила сына и сообщила публике его имя. Мальчика назвали Георгием.

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Радостным событием Софья поделилась в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Ребенок весом 3130 граммов и ростом 52 см появился на свет 10 июня в Подмосковье. Отец ребенка - Савва Байбаков, пара сочеталась браком в сентябре 2022 года.

У Валерия Меладзе три дочери от первого брака, во втором с Альбиной Джанабаевой родились еще трое детей. Младшей дочери артиста несколько месяцев назад исполнилось три года.