Муж Кудрявцевой впервые прокомментировал отношения после новостей о разводе

Начало этого года выдалось нелегким для Леры Кудрявцевой. В январе она объявила, что уходит от мужа Игоря Макаров из-за его проблем с алкоголем. Но когда в сети стали крутится новости о разводе, ведущая сообщила, что пока не собирается расторгнуть брак, отмечая, что сделает все возможное, чтобы сохранить семью.

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После этого появилась информация, что хоккеист некоторое время находился в специальной клинике по борьбе с зависимостью. Лера эту ситуацию не комментировала, но в конце весны супругов часто стали замечать в компании друг друга. И кажется, что сейчас в их отношениях все наладилось, по крайней мере, так заявляет сам Макаров.

Несколько дней назад муж Кудрявцевой поделился милым кадром, в котором обнимает жену и целует ее в щеку. Фотографию спортсмен опубликовал в честь 11-летней годовщины брака:

«Люблю тебя», — коротко написал Игорь.



А на днях он впервые официально прокомментировал их отношения после всей этой неприятной ситуации. В беседе с изданием «Комсомольская правда» Макаров заверил, что у них все хорошо: «Мы и не ругались. Мы вместе».

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Поклонники рады, что пара смогла преодолеть трудности и сохранить семью, ведь у супругов растет маленькая дочка. Но некоторым показались странными слова Игоря о том, что они никогда не ругались, ведь Кудрявцева говорила иначе.