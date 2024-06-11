Блейк Лайвли показала сумку за сотни тысяч рублей

Американская актриса Блейк Лайвли показала роскошную сумку за сотни тысяч рублей. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратили внимание журналисты Daily Mail.

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36-летняя звезда «Сплетницы» поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он удален), на котором продемонстрировала расшитое светло-зелеными пайетками изделие люксового бренда Chanel. Как отмечают журналисты, стоимость данного аксессуара составляет пять тысяч долларов (445 тысяч рублей).

Кроме того, знаменитость запечатлела на своей руке золотой браслет с подвеской в виде лимона и кольцо, украшенное массивным камнем.

Ранее российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала дорогостоящую одежду и аксессуары на фото. Тогда исполнительница опубликовала снимок, на котором продемонстрировала резиновые тапки темно-коричневого цвета бренда Loewe.