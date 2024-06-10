Водонаева раскрыла причины давних конфликтов с Бузовой

Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева поделилась подробностям их конфликтов с певицей Ольгой Бузовой во времена совместного участия на телепроекте «Дом-2». Как рассказала Водонаева в интервью на youtube-канале Popkake, причиной ссор послужила нехватка внимания.

«Когда мы были юные хотелось конкурировать между собой, делить площадку, делить внимание. Каждой хотелось быть самой лучшей. Поэтому с Ольгой Бузовой были конфликты, ссоры и стычки. Плюс мы разные, были тогда и остаемся сейчас. Но сейчас нам уже нечего делить», — сообщила Алена Водонаева.



Телеведущая заверила, что с Бузовой они дружат со времен расставания певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ранее URA.RU писало, что тюменцы выдвигают Алену Водонаеву на пост нового мэра Тюмени.