Старостина рассказала о том, как Заворотнюк теряла зрение до диагноза

Актриса Анастасия Заворотнюк узнала о страшном диагнозе в 2019 году. Тогда публика еще не подозревала, что «прекрасная няня» тяжело больна.

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Коллега звезды по проекту «Я больше не боюсь» Елена Старостина вспомнила случай, который заставил ее беспокоиться о здоровье Заворотнюк.

— <...> И вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, чуть ли не по одному предложению на лист. Говорю, это для кого? — Это Насти Заворотнюк. — Да вы что! Это же надо ничего не видеть! — поделилась она в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.



Так, артистка обратилась к коллеге и тоже посетовала на проблемы со зрением. Она заявила, что практически ничего не видит.

Актриса умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.

Певица и актриса Ольга Орлова заявила, что муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев должен быть занесен в Красную книгу. По ее словам, фигурист никогда не оставлял болеющую жену одинокой. Подробнее об этой истории любви — в материале «Вечерней Москвы».

Дочь актрисы Анна Заворотнюк посвятила матери новый пост в социальной сети. Она показала редкие кадры из семейного архива.