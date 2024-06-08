Продюсер объяснил провал концерта Лободы в Латвии

Павел Рудченко, продюсер, прокомментировал уход слушателей с концерта Светланы Лободы в Латвии. Он считает, что артистка попала в безвыходное положение. Латышам не нравится, что артистка поет на русском, но отказаться хитов Лобода не может, потому что именно они сделали ей имя, пишет teleprogramma.pro.

«Светлана Лобода прекрасно понимает, что стала известной артисткой именно благодаря русскоязычным песням и русской публике. И узнали ее близлежащие страны только благодаря этому. Поэтому отказываться от данного материала она не может», — отметил Рудченко.



По словам продюсера, Светлана уже не раз пожалела о своем решении отказаться от российского музыкального рынка, ведь именно там Лобода зарабатывала деньги.

После отъезда из России Светлана зарабатывает на зарубежных мероприятиях. Зрители обратили внимание на то, что концерты Светланы потеряли былую роскошь. Сейчас певица выступает без декораций, спецэффектов. Более того, по данным источника, у Светланы начались проблемы с голосом.