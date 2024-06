The Offspring анонсировали альбом Supercharged

Американская панк-рок-группа The Offspring выпустит свой 11-й лонгплей Supercharged 11 октября.

«Мы хотели, чтобы эта пластинка содержала чистую энергию — от начала и до конца! Вот почему мы назвали ее Supercharged (с англ. "суперзаряженный" — прим. ред.)», — поделился фронтмен The Offspring Декстер Холланд.



Музыкант добавил, что в альбоме коллектив «прославляет жизнь». Запись велась в трех местах — на острове Мауи, в Ванкувере и в Хантингтон-Бич, передает Blabbermouth.

Артисты также выпустили энергичный сингл Make It All Right. По словам Холланда, он рассказывает о людях, помогающих нам чувствовать себя лучше в моменты подавленности.

Ранее стало известно, что первый за 53 года альбом протопанк-команды MC5 выйдет в октябре.