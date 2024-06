Чонгук из BTS выпустил сингл Never Let Go

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Чонгук представил трек Never Let Go. Релиз состоялся в рамках ежегодного мероприятия BTS Festa, посвященного годовщине дебюта группы.

© Звук

Светлая хаус-композиция адресована поклонникам BTS и раскрывает тему глубокой связи между людьми. «Каждому нужен кто-то. Ты был на этом месте. Так что оставайся со мной и держись за меня», — поет Чонгук.

BTS Festa в этом году будет включать офлайн-акцию «бесплатные объятия» на стадионе Чамсиль в Сеуле. В проекте примет участие Джин из BTS, который накануне закончит военную службу.

Ранее Чонгук выпустил ремикс на песню Standing Next to You вместе с Usher.