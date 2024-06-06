Стали известны подробности иска омской визажистки к Лерчек

Super узнал подробности иска визажистки из Омска Арины Чумак к блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). В распоряжении портала оказалась досудебная претензия.

Согласно ее тексту, Чумак обвиняет Лерчек в неоказании услуг. В претензии говорится, что визажистка приобрела у блогера премиальную программу в рамках курса «PRO Запуск» за 1,8 миллиона рублей. Она предполагала план по развитию личностного роста Чумак и повышение ее доходов, однако ничего из этого Лерчек ей не предоставила.

Также в претензии отмечается, что блогер, узнав о недовольстве визажистки, предлагала ей расторгнуть договор и вернуть ей 800 тысяч рублей. Чумак отказалась и подала 3 июня иск в суд.

Напомним, что ранее против Чекалиной и ее супруга было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег. После погашения задолженности оно было прекращено. Однако уголовное преследование ухудшило отношения пары, что в итоге привело к их разводу. Заседание суда по этому вопросу состоится 11 июня.