Jamie xx анонсировал первый за девять лет альбом

Британский инди-музыкант, диджей и продюсер, участник группы The xx, Jamie xx, выпустит сольную пластинку In Waves. Лонгплей станет для него первым с 2015 года. Релиз намечен на 20 сентября.

В альбом войдут 12 песен, в том числе уже выходивший сингл Baddy On The Floor, записанный с электронной артисткой Ханни Дижон. Также над полноформатником с Джейми работали его коллеги по The xx — Romy и Оливер Сим, певица Робин, коллектив The Avalanches и другие музыканты. В качестве анонса исполнитель представил брейкбит-трек Treat Each Other Right, который уже играл вживую. На композицию был снят клип, запечатлевающий странную вечеринку.

Новую работу сам Джейми охарактеризовал как «веселую, радостную и одновременно интроспективную».

In Waves выйдет также в делюкс-издании на виниле с пятью дополнительными песнями, включая уже известные слушателям It’s So Good, Kill Dem и Let’s Do It Again.

Ранее Romy выпустила сольный сингл Always Forever.